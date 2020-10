Os goleiros andam trabalhando duro no Campeonato Russo! A competição está bastante equilibrada com o Zenit e o Spartak Moscou na fernte com os mesmos números de pontos (24) logo atrás vem o CSKA Moscou com 22 e o Lokomotiv Moscou com 21.

Confira as defesas dos goleiros do Campeonato Russo!