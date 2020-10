O Campeonato Russo está à todo vapor e, atualmente conta com Zenit e Spartak Moscou com 20 pontos no topo da tabela, seguido por Rostov em terceiro com 17 pontos.

No vídeo acima, você confere as melhores defesas de goleiros nessa 8ª rodada, contando com milagres de Ilya Lantratov, Aleksandr Belenov, Aleksandr Maksimenko e Anton Shunin.