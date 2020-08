A temporada 2019/20 do Campeonato Italiano terminou com o título da Juventus e com o Napoli em 7º lugar, com 62 pontos.

No vídeo acima, você confere algumas defesas incríveis dos goleiros da equipe italiana, Alex Meret e David Ospina, que permitiram a equipe a não terminar em uma posição mais baixa na tabela.