VÍDEO: Sergio Rico e Keylor, as muralhas do PSG em 2020

Como sempre, o trabalho dos goleiros acaba sendo ofuscado pelos atacantes. No PSG, Neymar e Mbappé levam as glórias, mas os goleiros do time parisiense deram um recital esse ano.

Keylor Navas chegou procedente do Real Madrid e tomou conta do gol. O costarriquenho foi fundamental para a equipe, que chegou a final da Champions.

Outro nome importante é o de Sergio Rico. O espanhol, embora tenha um papel secundário na equipe principal, se mostrou bastante seguro quando necessário.

