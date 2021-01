Após mais uma temporada do monopólio da Juventus no futebol italiano, a Inter de Milão vive a campanha 2020-21 com mais força e disputando a liderança da Serie A.

Passada a virada do ano, o time de Antonio Conte inicia 2021 colado no líder e rival Milan. Relembramos no vídeo acima um retrospecto de golaços do ano passado, com lances protagonizados por jogadores como Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Ashley Young.