VÍDEO: o início da história de Griezmann no Barcelona

Após uma temporada, depois de custar 120 milhões de euros (R$ 650 milhões), e somar 14 gols e quatro assistências em 37 jogos, Griezmann é envolvido em rumores sobre sua suposta saída do clubes, inclusive citado como moeda de troca por Neymar.

No entanto, o talento do francês é conhecido por todos. As atuações que o consagraram com a França e com o Atlético de Madrid são inquestionáveis.

Esse desempenho ainda não se repetiu no Barcelona. Talvez seja só uma questão de tempo para se adaptar.

Seja como for, ele não deixa de demonstrar que tem qualidade na Catalunha. Relembre os melhores lances de Griezamann desde que chegou ao Camp Nou.