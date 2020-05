As diferentes realidades entre as divisões do futebol espanhol expõe um nível de desigualdade que chama a atenção, seja em questão de investimento, glamour, visibilidade...

No entanto, fazemos questão de mostrar a qualidade que o futebol menos rico pode reservar grandes momentos, como estes, da temporada 2018-19 na terceira e na quarta divisão do futebol espanhol.