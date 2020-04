VÍDEO: os melhores momentos da Juventus em 2019/20

Maior campeão italiano, o time de Turim chega à reta final da Serie A com a liderança, mas esperando a bola rolar para tentar se distanciar da Lazio. Após 26 rodadas, o time de Roma tem 62 pontos, apenas um a menos que a Juventus.

Na Champions League, o time de Cristiano Ronaldo espera a retomada do futebol para tentar reverter a derrota por 1 a 0 na partida de ida contra o Lyon pelas oitavas de final.

Relembre no seguinte vídeo alguns dos melhores momentos do time italiano na atual temporada, com momentos como gols do craque português e a chegada de reforços.