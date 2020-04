VÍDEO: Agüero brilhou em sua primeira temporada no City

Chegou e sentou na janela. Agüero pode se orgulhar de ter entrado na história por marcar um gol que deu um título, nada menos que uma Premier League com um gol no último minuto.

O atacante argentino veio do Atlético de Madrid e encerrou a temporada 2011-12 com trinta gols em todas as competições.

Agüero é o maior artilheiro de todos os tempos no Manchester City. É um bom momento para lembrar de seus primeiros passos como um jogador 'skyblue'.