VÍDEO: a última temporada de David Silva no City

Muitas incógnitas aparecem ao redor do futuro de David Silva. Ao que tudo indica, se nada der errado, o espanhol do Manchester City jogará pela Lazio na temporada que vem.

Com isso, encerrará uma história de dez temporadas, em que disputou 435 partidas, marcou 77 gols e deu 116 assistências. Ele ainda tem a fase final da Champions para tentar coroar essa experiência com o título mais desejado.

Veja no vídeo grandes momentos do meio-campista em sua última temporada com o Manchester City.