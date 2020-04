No verão de 2018, logo após o final da Copa do Mundo na Rússia, o Mônaco colocou na mesa do CSKA de Moscou os 30 milhões que ele pediu por Golovin. E o clube pegou, deixando de mão abanando todos os grandes clubes da Europa.

E por que meia Europa seguiu esse jovem russo, de apenas 21 anos? Por conta de coisas assim como as que você verá logo abaixo.