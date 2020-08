Mario Balotelli, que atualmente defende o ataque do Brescia, já teve passagens por clubes importantes como Inter, Manchester City, Milan e Liverpool.

No vídeo acima, você confere alguns momentos de pura magia do italiano entre 2010 e 2013, quando ele vestiu a camisa do City e conquistou a Premier League de 2011/12 e a FA Cup de 2010/11.