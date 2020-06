O Campeonato Carioca voltou apesar de toda a polêmica por conta da grave crise de coronavírus que o Brasil vem enfrentando. No primeiro jogo, o Flamengo saiu com a vitória do do Maracanã ao enfrentar o Bangu.

No vídeo acima, confira os melhores momentos do jogo, que teve gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha.