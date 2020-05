VÍDEO: o melhor de Boschilia pelo Monaco

De volta ao futebol brasileiro após três anos entre França e Bélgica, o armador retornou ao país do qual saiu como promessa. Depois do surgimento no São Paulo, a ideia agora é se estabelecer em outro centro nacional.

"A proposta de um grande clube como Internacional [me atraiu]. Possibilidade de atuar num gigante do Brasil, que tem uma torcida apaixonada, toda a estrutura. É um projeto que me interessou demais e eu não tive nenhuma dúvida em aceitar", explicou Boschilia.

O vídeo mostra uma série de lances de destaque do brasileiro em seus cinco anos de Monaco.