José Callejón vive sua sétima temporada no Napoli após surgir na base do Real Madrid e passar pelo Espanyol antes de retornar ao Santiafgo Bernabéu. Desde a temporada 2013-14, o espanhol deixou seu país para começar uma longa história no time italiano.

Confira o vídeo com os melhores momentos do meia-atacante na atual temporada, em que ele somou 45 jogos, foi titular em 35, marcou quatro gols e deu oito assistências.