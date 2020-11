Melhores momentos de Ceni no Flamengo passam por semelhanças com 2019

Após a incômoda sequência de quatro jogos sem vencer, o Flamengo voltou ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro, com a boa vitória por 3x1 contra o Coritiba. O primeiro triunfo de Rogério Ceni no comando do rubro-negro foi marcado por elementos que remetem ao time campeão nacional e continental em 2019.

Pilares da excelente campanha do ano passado, Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton voltaram a se encontrar no meio campo do time carioca, garantindo consistência defensiva e criatividade na armação de jogadas.

O destaque fica para o uruguaio Arrascaeta, que lembrou os seus melhores momentos pelo Flamengo no duelo deste sábado. Com liberdade de movimentação, deu uma bela assistência para Bruno Henrique abrir o placar logo aos três do primeiro tempo e ainda marcou o seu aos 27, bem posicionado na área.

Apesar do placar positivo, o time de Rogério Ceni apresentou deficiências no ataque, que sofre com os desfalques de seus principais jogadores. O resultado foi um time muito mais agressivo, que cria boas oportunidades mas ainda peca nas finalizações.

A solução para setor ofensivo pode estar na primeira partida de Ceni com o Flamengo, quando o ex-goleiro usou Gabigol e Bruno Henrique na frente. Entrosada, a dupla é outro aceno ao Fla campeão de Jorge Jesus, que tinha os jogadores no comando do ataque. Ausente dos últimos compromissos, Gabriel está recuperado e será relacionado para o confronto de terça contra o Racing.

Para a sequência no Brasileirão e principalmente na Copa Libertadores, a defesa é outra preocupação para Ceni. Sem os lesionados Rodrigo Caio e Filipe Luís, o Flamengo foi vazado nas últimas sete partidas disputadas, fato que acende o alerta para a fase de mata-mata da competição continental. No total foram 17 gols sofridos no período.

A boa notícia é o retorno de Filipe Luís para a partida contra o Racing. O lateral faz papel tático importante e deve dar segurança para o setor. Rodrigo Caio segue em recuperação de uma lesão na panturrilha, sem previsão de retorno.

Aliviado pela primeira vitória e com o retorno de peças importantes, Ceni tem poucos dias para colocar as ideias em ordem e voltar a campo, na partida de abertura do mata-mata da Libertadores, contra o Racing da Argentina. O jogo acontece na próxima terça (24), às 21h30.