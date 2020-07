No último dia 26/07, o Coritiba chegou a estar com 3 a 0 no placar contra o Cianorte na semifinal do Paranaense. No segundo tempo, o time da casa correu atrás e conseguiu marcar dois gols e assustar o Coxa.

No vídeo acima, você confere os melhores momentos desse jogo do campeonato do sul do Brasil.