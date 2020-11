VÍDEO: os melhores momentos de David Villa pela Espanha

Aos 37 anos e após uma vida inteira nos campos de futebol, David Villa comunicou em entrevista coletiva que penduraria as chuteiras no dia 2 de janeiro.

Com isso, ele encerrou uma grande carreira que brilhou com a seleção da Espanha, uma trajetória que teve 59 gols. O primeiro foi marcado em 16 de novembro de 2005, contra a Eslováquia.

Confira no vídeo acima uma série de lances do atacente defendendo as cores da seleção. Ele ainda é maior goleador da história da Espanha.