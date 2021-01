Aos 27 anos, Ederson vive sua quarta temporada no Manchester City. Desde que deixou o Benfica, o goleiro soma 163 jogos, sempre como titular de Pep Guardiola. Nesses duelos, sofreu o total de 124 gols.

Revelado pelo Ribeirão e com passagem pelo Rio Ave, ele é considerado um dos melhores do mundo desde que chegou à Premier League. Confira no vídeo acima os melhores momentos do brasileiro em 2020.