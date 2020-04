VÍDEO: volante de clubes gigantes, Émerson brilhou na Juve

Emerson se destacou pelo time do Grêmio campeão de Libertadores, Brasileiro e Copas do Brasil nos anos 90. O início de uma história de campeão mundial com a Seleção Brasileira.

Após Bayer Leverkusen e Roma, atuou pelo gigante de Turim antes de vestir outras camisas de peso, como Real Madrid, Milan e Santos.

Relembramos lances do volante brasileiro que passou duas temporadas no clube italiano e, sob o comando de Fabio Capello, entrou em campo em 91 oportunidades.