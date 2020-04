VÍDEO: o desfile de Everton Ribeiro no Brasileirão 2019

Chamado à seleção brasileira antes da paralisação exigida pelo coronavírus, o meia Éverton Ribeiro estava prestes a retornar à equipe nacional cinco anos depois da sua última chance.

Um reconhecimento que talvez não se concretize devido à incertezas envolvendo a retomada do futebol, mas que se justifica pelo grande ano vivido com as conquistas de praticamente tudo junto com o Flamengo.

Relembre alguns dos melhores lances do meia-atacante na campanha do título brasileiro de 2019.