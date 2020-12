O Flamengo visitou o Fortaleza neste sábado e ficou no empate em 0 a 0, com lance inusitado de Pedro em pênalti perdido. Confira no vídeo acima os melhores momentos da partida.

Após o reslutado, o Rubro-Negro ficou em terceiro lugar, com 49 pontos, e já pensa no jogo da próxima quarta-feira, quando recebe o Fluminense.