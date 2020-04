Gelson Martins chegou a Monaco em 2019 após vestir a camisa do Atlético de Madrid. Desde então, ele conseguiu marcar oito gols e dar cinco assistências em 40 jogos oficiais.

Nesta temporada incomum com a equipe do principado, o lateral-direito de 24 anos teve minutos em 23 jogos, sendo 22 deles como titular. Além disso, ele balançou as redes adversárias quatro vezes.