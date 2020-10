Gerson chegou ao Flamengo em 2019 para se tornar uma das peças fixas do time titular, dar um acréscimo de alto nível ao meio de campo e conquistar praticamente tudo com o clube carioca.

O desempenho de alto nível levou equipes como Benfica e Tottenham a tentar contratá-lo. Confira no vídeo acima os melhores momentos do "Coringa", como é chamado pela torcida, atuando com a camisa rubro-negro.