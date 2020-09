Godín está prestes a trocar a Inter pelo Cagliari, diz jornal

Rennes, Fenerbahçe, Manchester United, Lyon, Tottenham, Valência e até Juventus. Todas essas equipes se interessaram em contar com Diego Godín para a temporada 2020-21, mas parece que, finalmente, o uruguaio tomou sua decisão.

Ele deverá ficar na Itália, mas não com a camisa da 'Vecchia Signora' nem com a da Inter de Milão, time com o qual jogou apenas uma temporada. De acordo com o que foi publicado por 'La Gazzetta dello Sport', o veterano irá ao Cagliari nesta janela de transferências.

Depois de passar metade da vida no Atlético de Madrid, onde disputou 389 partidas oficiais em nove anos, o zagueiro de 34 anos optou por tentar uma nova experiência em Milão, onde participou de 36 duelos oficiais na temporada passada.

Apesar de suas boas atuações, o jornal italiano garante que ele não está nos planos de Antonio Conte e que a diretoria já busca um novo destino para ele. A Inter pretende, inclusive, abrir espaço no grupo para buscar Matteo Darmian no Parma.

As negociações para a transferência de Godín estariam tão adiantadas que a publicação já fala de uma saída "muito próxima" e que pode ser fechada nos próximos dias.

Confira no vídeo acima alguns dos melhores momentos do zagueiro Godín na Inter de Milão, clube ao qual chegou em 2019 e em que foi fundamental nas campanhas dos vice-campeonatos Italiano e da Liga Europa.