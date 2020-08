Henrik Larsson está de volta ao Barcelona, veja os melhores momentos

Um velho conhecido do barcelonismo está de volta para ajudar Ronald Koeman na reformulação da equipe. Como jogador, Henrik Larsson defendeu as cores do Barça por quase duas temporadas.

Com a camisa azulgrana foram 59 jogos oficiais, 19 gols e seis assistências. Além de dois títulos da LaLiga, uma Champinos, uma Supercopa da Espanha, entre outros.

O atacante sueco fez parte de uma equipe inesquecível do clube catalão, que tinha Ronaldinho Gaúcho como grande protagonista.