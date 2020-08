Supercopa da Europa terá presença de público

Bayern de Munique e Sevilla disputarão a Supercopa da Europa de uma forma especial após longos meses de quarentena e de futebol sem torcida nos estádios.

A Uefa anunciou que seu Comitê Executivo optou por liberar o retorno de público para a disputa do título, marcada para ocorrer em 24 de setembro em Budapeste. No entanto, a torcida poderá ocupar, no máximo, 30% da capacidade do estádio.

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, explicou a decisão nesta terça-feira afirmando que trata-se de um teste. Medidas de prevenção serão tomadas para minimizar os riscos de contágio nessa experiência, que servirá para tentar viabilizar o retorno do público nas demais competições.

Confira no vídeo como foi a decisão entre Inter de Milão e Sevilla na final da Liga Europa de 2019/20, quando a equipe espanhola se sagrou campeã após vencer de virada por 3 a 2 e conquistou o direito de disputar a Supercopa.