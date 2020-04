Keylor Navas deixou o Real Madrid após cinco temporadas e chegou ao PSG no verão de 2019.

Ele imediatamente se confirmou como goleiro incontestável na França, onde mostrou sua classe indiscutível. Em 31 jogos disputados até o intervalo, o costarriquenho sofreu apenas 24 gols.

No vídeo abaixo, você confere alguns dos momentos em que o goleiro apagou o sorriso do rosto do time rival.