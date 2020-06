Kostas Manolas, zagueiro do Napoli, completou 29 anos neste domingo. O jogador grego vive sua primeira temporada na equipe italiana após seis anos defendendo a Roma e sendo titular em mais de 35 jogos por campanha.

Antes, atuou no futebol de seu país e hoje é destaque no time napolitano, onde começou jogando as 27 partidas que disputou.