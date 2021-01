Palmeiras e Santos jogarão neste sábado a final da Copa Libertadores entre equipes brasileiras em busca de glória em um cenário histórico: o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

No ataque do time de Cuca, Lucas Braga é uma das principais armas para buscar o tetracampeonato. Confira no vídeo acima lances do jogador nesta temporada.