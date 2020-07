Lucas Vázquez volta em seu 29º aniversário

O extremo do Real Madrid teve de ser defalque por problemas físicos sofridos logo após a retomada do futebol, mas Lucas Vázquez tem dois motivos para comemorar nesta quarta-feira.

No mesmo dia em que comemora seu 29º aniversário, o jogador retomou as atividades com o grupo sob o comando de Zinedine Zidane e foi incluído na lista do técnico francês para a partida da quinta-feira contra o Getafe.

Vázquez possui um retrospecto muito positivo no Real Madrid, somando as conquistas de três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clube, duas Supercopa da Europa, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

O atacante foi uma peça importante no elenco durante suas quatro temporadas como profissional no clube madrilenho após passagem pelo Espanyol.