Marinho é um dos principais jogadores da equipe comandada por Cuca, que alcançou a final da Copa Libertadores após bater o Boca Juniors na Vila Belmiro e enfrenta o Palmeiras no Maracanã em jogo único marcado para o próximo sábado.

Após passagem apagada como reserva do Grêmio, o atacante soma 67 partidas, 31 gols e 12 assistências com o Santos. Confira no vídeo acima os melhores momentos do protagonista do Peixe nesta temporada.