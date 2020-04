VÍDEO: os melhores lances de Matuidi na Juventus em 2019/20

Durante mais de seis anos, Matuidi foi um dos jogadores mais importantes do PSG, time pelo qual somo 294 partidas e 33 gols. Antes disso, atuou por três anos no Troyes e quatro no Saint-Étienne.

Desde duas temporadas atrás, o meia faz companhia a Cristiano Ronaldo em um time vencedor e recheado de estrelas. Na Itália, o francês de 32 anos acumula 119 partidas e oito gols.

Voltamos à passagem mais duradoura de Matuidi e trazemos alguns de seus melhores momentos no time do Parque dos Príncipes.