O Flamengo está muito perto de anunciar Maurício Isla como reforço. O chileno de 32 anos chega para ocupar a vaga deixada por Rafinha, que se transferiu para o Olympiacos.

As partes estão finalizando todos os detalhes de um contrato até dezembro de 2022. Sua última passagem foi pelo Fenerbahçe, mas ele também já vestiu a camisa da Juventus. Confira o vídeo com momentos do lateral na 'Vecchia Signora'.