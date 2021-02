O francês é o mais novo nome do ataque do Atlético de Madrid. Emprestado ao conjunto 'rojiblanco', Dembélé está a disposição do 'Cholo' Simeone.

Moussa Dembélé jogou no Celtic de Glasgow entre 2016 e 2018. Vestiu a camisa alviverde em 94 ocasiões, e anotou 51 gols, números o que levaram ao Olympique de Lyon.

Confira no vídeo acima todo o talento de Moussa Dembélé!