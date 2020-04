VÍDEO: os golaços de Nico López pelo Internacional

Nico López se despediu do Internacional no ano passado para concluir sua assinatura em um novo contrato com a Tigres. Mas o que levou os mexicanos a apostar no uruguaio?

Ótimos gols e tremendo chutes como os que mostraremos no vídeo a seguir, no qual o atacante de 26 anos brilhou com sua própria luz de 2016 a 2019 com a equipe brasileira.

No total, o uruguaio comemorou 31 gols nos 136 jogos oficiais que disputou com os de Porto Alegre. No atual ano acadêmico, ele só conseguiu jogar cinco jogos devido ao COVID-19.