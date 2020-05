VÍDEO: quando Raúl Jiménez brilhou no América do México

Quando Raúl Jiménez brilhou no América do México. DUGOUT

Relembre alguns dos melhores momentos de Raúl Jiménez durante seu período no América do México. O atacante cresceu nas categorias de base do clube até a estreia no profissional, em 2011. Ele atuou pela equipe mexicana até 2014, quando se transferiu ao futebol europeu.