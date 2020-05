Existem jogadores que passam uma equipe o tempo necessário e justo. Há outros, no entanto, que lá chegam e ficam lá a vida inteira. Raúl Tamudo é do segundo grupo.

Ele passou 18 anos no Espanyol. Ele chegou em 1992 com apenas 15 anos de idade. E continuou lá até o final da temporada 2009-10. No vídeo abaixo você confere alguns dos melhores momentos dessa lenda do clube espanhol: