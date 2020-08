Sterling encerra sua temporada com mais gols

Raheem Sterling é um dos principais nomes do Manchester City, segundo time de sua carreira após deixar o Liverpool na temporada 2015-16. Desde então, o jogador é titular da equipe.

Seu protagonismo se reflete nos números, com a marca de 100 gols pelo City atingida contra o Real Madrid pela Champions League. Ele ainda marcou mais um antes da campanha terminar.

Ao todo, Sterling soma 243 partidas na equipe do Etihad Stadium, das quais foi titular em 20. Além dos 101 gols, acumula 55 passes para gols de seus companheiros.

Com 31 gols bolas na rede, esta foi a melhor temporada do atacante de 25 anos diante dos goleiros adversários. No entanto, é sua pior campanha em assistências pelo City, com um total de quatro.

Os gols de Sterling nas cinco temporadas com o Manchester City