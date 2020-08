Liverpool faz contato com Bayern por Thiago Alcântara, diz jornal

Thiago Alcântara está cada vez mais perto do Liverpool. As notícias estão passando de especulações para se transformarem em uma novidade cada vez mais concreta.

A última atualização do caso vem da Alemanha, onde 'Bild' afirma ter havido contatos da Inglaterra com a diretoria do Bayern de Munique. Trata-se, segundo o jornal, de um início formal de negociações.

A publicação informa que os ingleses conversaram com Hasan Salihamidzic, diretor de futebol do gigante da Baviera, para consultar o preço do jogador de 29 anos.

Os rumores indicam um valor de aproximadamente 10 milhões de euros para contratar o atleta, que foi formado nas categorias de base do Barcelona e deixou a Catalunha em 2013, quando iniciou sua longa experiência na Bundesliga.