VÍDEO: o melhor de Thiago Silva na atual temporada

Thiago Silva, carioca de 33 anos que atualmente é o capitão do PSG, tem uma carreira de sucesso, que se estabeleceu no futebol francês.

No Brasil, começou no RS Futebol e, em 2004, foi transferido para o Juventude antes de brilhar por três anos no Fluminense. Seu desempenho o levou a três anos com Milan antes de chegar ao futebol francês.

Nesta temporada, interrompida de forma inesperada pelo coronavírus, o brasileiro vinha demonstrando sua qualidade em lances como estes compliados no seguinte vídeo.