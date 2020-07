Tiago Luís Martins hoje atua pelo Rayong, da Tailândia. Com 31 anos, o atacante tem um longo currículo, tendo trabalhado em pelo menos 12 times.

Sua carreira iniciou no Santos, passou por União de Leiria, Ponte Preta, XV de Piracicaba, Bragantino, Mirassol, Chapecoense, América Mineiro, São Bento, Goiás e Paysandu.

Confira o vídeo com os melhores momentos de Tiago Luís com a camisa do Goiás.