VÍDEO: o melhor de Wesley Sneijder na Inter de Milão

Wesley Sneijder, quase um ano após encerrar sua brilhante carreira em campo, desperta o interesse do Denizlispor. Um velho colega que trabalha no time turco deseja contar com sua experiência na equipe técnica.

Recentemente, Sneijder virou manchete ao dizer que "poderia ser como Messi ou Cristiano", no entanto disse ter preferido "aproveitar a vida" e "beber de vez em quando".

Após sair do Ajax, o jogador passou por Real Madrid, Inter de Milão, Galatasaray, Nice e Al-Gharafa. Relembramos lances do camisa 10 da seleção dos Países Baixos quando esteve no futebol italiano.