VÍDEO: o melhor do Bologna nesta temporada

Diante da crise causada pela pandemia, os atletas do Bologna se solidarizaram com as dificuldades financeiras do clube e aceitaram ficar um mês sem salários.

O time não entra em campo desde 29 de fevereiro, quando a pandemia do novo coronavírus exigiu a interrupção do futebol. Nas últimas semanas, o grupo treinado por Sinisa Mihajlovic se prepara pensando no retorno das competições.

Os treinos no moderno centro de treinamento de Castel Debole visam a retomada do Campeonato Italiano, que está marcada para 22 de junho e terá duelo contra a Juventus.

Antes de a pandemia forçar a parada do esporte, a equipe ocupava a 10ª posição da Serie A, com 34 pontos em 26 partidas disputadas. O time está a apenas cinco pontos da zona que dá vaga às competições europeias.