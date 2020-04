VÍDEO: lances históricos do Colo-Colo na Copa do Chile

Além de ter a maior torcida, com 42% da preferência, o Colo-Colo também mantém um amplo domínio no número de títulos dentro do país.

Também sempre mantém uma diferença de mais de dez títulos nacionais em relação aos demais clubes do país, com 32 do campeonato nacional.

Na Copa do Chile, o Colo-Colo também tem hegemonia, com 12 conquistas: 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019.

Relembramos os maiores momentos do time na história do torneio!