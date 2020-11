VÍDEO: melhores momentos do Flamengo sobre o Racing na Libertadores

O Flamengo sofreu em Buenos Aires pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Racing. O time Rogério Ceni teve um jogador expulso, mas conseguiu segurar o empate e levar a decisão para o Maracanã.

Os donos da casa abriram o placar com Fértoli aos 12 minutos, mas o artilheiro Gabigol deixou tudo igual dois minutos depois. Agora, as duas equipes voltam a campo no dia 1º de dezembro. Confira no vídeo acima os melhores momentos da dura partida do Flamengo em Bueno Aires.