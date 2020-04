VÍDEO: City, com dois títulos e o sonho da Champions congelado

Embora o trem da Premier League tenha descarrilado há muito tempo para um Liverpool indomável, a temporada do Manchester City não terminará muito atrás. Por enquanto, ninguém pode tirar dois títulos dele.

A equipe de Pep Guardiola venceu os 'reds' no Community Shield no início do verão e recentemente levou a Taça da EFL Cup depois de não dar trégua ao Aston Villa.

No entanto, o mais importante pode ser oferecido pela Champions. Depois de 1 a 2 na ida das oitavas, o City é o favorito para eliminar o Real Madrid e continuar avançando em direção ao sonho ao qual seu treinador resistiu desde que ele foi para Manchester.

Como se isso não bastasse, o time 'citizen' ainda está vivo na FA Cup. Nas quartas de final, quando for retomada, o Newcastle aguarda.