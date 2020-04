A temporada 2019-20 viu o Real Madrid lutar pelo título da LaLiga novamente depois de dois anos longe do Barcelona.

Até o momento da paralisação, os homens de Zidane estavam apenas dois pontos atrás do time do Barça, enquanto na Liga dos Campeões tiveram que superar o 1-2 do Manchester City na partida de ida das oitavas.

No vídeo abaixo, você confere os melhores momentos da campanha no conjunto merengue.