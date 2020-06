O Estádio Mário Filho ficou conhecido mundialmente como Maracanã e já foi palco de diversos jogos e eventos históricos. Por muitos anos, o estádio foi conhecido como o maior do mundo, chegando a receber quase 200 mil pessoas.

Para celebrar as sete décadas de existência deste icônico estádio, o Santos preparou um vídeo com seus melhores momentos no templo carioca do futebol.