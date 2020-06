VÍDEO: o melhor dos 200 jogos de Zidane como técnico do Real Madrid

O treinador do Real Madrid continua fazendo história pelo clube do Santiago Bernabéu. O francês chegou à marca de 200 partidas no jogo deste domingo diante do Eibar.

Na lista histórica de técnicos, Zidane já superou Beenhakker e tem pela frente apenas Del Bosque (246) e Miguel Muñoz (605).

Os 200 jogos se dividem entre Liga (135), Champions League (40), Taça do Rei (15), Mundial de Clubes (4), Supertaça de Espanha (4) e Supertaça Europeia (2).

No total ganhou 132 partidas e no seu palmarés como técnico estão 10 títulos: 3 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças Europeias, 1 Liga e 2 Supertaças de Espanha.